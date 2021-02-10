«Калгари» с Нестеровым обыграл «Виннипег»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» – «Виннипег» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе отличились Эндрю Манджапане, Байрон Фрезе и Элиас Линдхольм. У проигравших дубль оформил Николай Элерс.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров отыграл 18 минут и 19 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».

Таким образом, «Калгари» одержал вторую победу кряду, а «Джетс» прервал серию из двух побед подряд.

12 февраля команда Нестерова сыграет в гостях с «Ванкувером», а «Виннипег» в тот же день примет «Оттаву».