Сергачев признан первой звездой матча «Нэшвилл» – «Тампа-Бэй»

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев назван первой звездой матча с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, 22-летний россиянин отдал три голевых передачи и помог своей команде разгромить соперника со счетом 6:1.

Второй звездой поединка стал форвард «молний» Стивен Стэмкос, у которого 3 (2+1) очка, а замкнул тройку лучших российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 32 броска из 33.

«Лайтнинг» одержали шестую победу кряду, а «Предаторз» уступили в пятом матче за последние шесть игр.

Добавим, что 12 февраля «Тампа» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Нэшвилл» в тот же день примет «Детройт».