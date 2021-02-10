Марло обогнал Ягра по количеству матчей в НХЛ

Канадский нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло вышел на третье место по количеству проведенных игр в НХЛ, опередив чеха Яромира Ягра. Игра «Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» стала для Марло 1737-й в карьере, Ягр остановился на отметке в 1736 матчей в НХЛ.

Добавим, что рекордсменом по количеству проведенных игр в НХЛ является Горди Хоу - 1767 матчей.

Отметим, что 41-летний Патрик Марло является рекордсменом «Сан-Хосе» по числу голов и очков, также выступал в НХЛ за «Торонто» и «Питтсбург».

В нынешнем сезоне Марло набрал (0+2) очка в 11 матчах, всего в регулярных чемпионатах НХЛ в его активе 1190 (562+628) очков.