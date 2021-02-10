Шипачеву предложили продлить контракт с «Динамо» по схеме «2+1»

Гендиректор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил о старте переговоров с Вадимом Шипачевым по вопросу нового контракта.

«Могу сказать по секрету. Вчера Вадим был в клубе, у нас состоялась встреча в присутствии председателя совета директоров московского «Динамо» Виктора Воронина и генменеджера команды Виктора Мефркулова. Мы предложили ему контракт по схеме «2+1».

Сейчас генеральный менеджер клуба с его агентом вычищают контракт. Это их работа, они получают за это деньги. Кто-то хочет подешевле, кто-то – подороже», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата Шипачев провел 52 матча, забросил 20 шайб и отдал 42 голевые передачи. Он занимает первое место среди бомбардиров КХЛ.