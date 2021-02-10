Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский назван первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в матче с «Детройтом» Бобровский оформил 31 сэйв и помог своей команде добыть победу (2:1).

Второй звездой стал капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос. В матче с «Нэшвиллом» (6:1) он оформил дубль и отдал голевой пас.

Добавим, что звание третьей звезды досталось нападающему «Калгари» Элиасу Линдхольму, который в матче с «Виннипег Джетс» (3:2) забросил победную шайбу.