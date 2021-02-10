Андрей Мозякин - о первом матче в КХЛ с отцом: Очень интересный опыт

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Мозякин дебютировал в КХЛ в матче против казахстанского «Барыса» (3:2).

Молодой хоккеист прокомментировал выход в официальном матче на площадку с отцом.

«С отцом, конечно, было очень комфортно играть. Если честно, это было впервые, когда мы играли вместе за одну команду - никогда раньше даже на тренировках такого не было. Очень интересный опыт. Когда выходил на предматчевую раскатку было большое волнение. Но когда во время первого периода тренер крикнул: «Нестрашил и Мозякины - на лед!», там даже думать или переживать было просто некогда, надо было сразу бежать на смену. После возвращения на скамейку перекинулись с отцом парой фраз: он подсказал мне кое-что по некоторым моментам игры. В целом мои ожидания от матча сбылись. Ощущалось, что это исторический момент: после матча мы с отцом поздравили друг друга с исполнением мечты», - цитирует Мозякина-младшего пресс-служба МХЛ.

Отметим, что Мозякин-старший провел в этом сезоне КХЛ 35 матчей, отметившись 20 (9+11) очками.