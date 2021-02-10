Джоэл Кенневилл: Бобровский был действительно хорош сегодня

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл – об игре российского вратаря Сергея Бобровского в матче с «Детройтом» (2:1).

- Он был действительно хорош сегодня. По первому голу можно спорить, но затем он сделал то, что должен был, справившись с большим количеством работы. На мой взгляд, ему удалось сохранить самообладание. Он улучшил свою игру и дал достойный ответ. Когда нам нужно было удержать счет, он отлично справился. Это был один из тех матчей, когда оглядываешься назад и понимаешь, что игра вратаря была важнейшим фактором успеха, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Добавим, что российский вратарь «Пэнтерз» во встрече с «Ред Уингз» отразил 31 бросок из 32 (96,9% сэйвов).