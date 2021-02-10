Олимпийский чемпион Майкл Пека будет работать в системе «Вашингтона»

46-летний Пека является двукратным обладателем «Селки Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге).



За свою карьеру он выступал за «Ванкувер», «Баффало», «Эдмонтон», «Торонто» и «Коламбус». Пека также выступал в составе «Айлендерс» под руководством нынешнего главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта.



Сообщается, что Пека в этом сезоне в основном будет работать с игроками из запасного состава «Кэпиталз».