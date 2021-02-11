«Рейнджерс» проиграли «Бостону», Георгиев отразил 29 бросков (видео)

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат перерыв Финикс Санз 59 Милуоки Бакс 71 П1 4.8 П2 1.16
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес Лейкерс 57 Оклахома-Сити Тандер 67 П1 1.6 П2 2.33
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Куньлунь Ред Стар 0 П1 1.38 Х 5.6 П2 6.6
Кубок Англии 20:30 Вулверхэмптон 0 Саутгемптон 0 П1 2.4 Х 3.4 П2 3.1
Кубок Испании 23:00 Атлетик Б 0 Леванте 0 П1 1.95 Х 3.5 П2 4.2
Кубок Англии 23:00 Барнсли 0 Челси 0 П1 9.6 Х 6.6 П2 1.28
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канадиенс 0 Эдмонтон Ойлерз 0 П1 2.15 Х 4.4 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Питтсбург Пингвинз 0 П1 2.44 Х 4.1 П2 2.5
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 П1 3.2 Х 4.4 П2 1.95
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Торонто Рэпторс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Хьюстон Рокетс 0 Майами Хит 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Нэшвилл Предаторз 0 Детройт Ред Уингз 0 П1 1.84 Х 4.3 П2 3.6
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.79 Х 4.5 П2 3.6
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Детройт Пистонс 0 Индиана Пэйсерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Блэкхоукс 0 Коламбус Блю Джекетс 0 П1 2.48 Х 4.1 П2 2.48
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Каролина Харрикейнз 0 П1 2.65 Х 4.1 П2 2.32
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Ванкувер Кэнакс 0 Калгари Флэймз 0 П1 3.1 Х 4.5 П2 1.98
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Голден Стэйт Уорриорз 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Филадельфия Сиксерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Найтс 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.74 Х 4.8 П2 3.7
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Кингз 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.65 Х 4.2 П2 2.3
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 С.Оливер Баскетс 0
Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Меди Байройт 0
Германия - Бундеслига 21:00 Раста Фехта 0 Людвигсбург 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Гисен 46-е 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Лёвен Брауншвейг 0
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Фрапорт Скайлайнерс 0
Германия - Бундеслига 22:30 Хемниц 99 0 Бамберг 0
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Аугсбург 0
«Рейнджерс» проиграли «Бостону», Георгиев отразил 29 бросков (видео)
11 февраля 06:25
автор: Юрий Нечаев

«Рейнджерс» проиграли «Бостону», Георгиев отразил 29 бросков (видео)

«Брюинз» одержали четвертую победу подряд.

«Бостон» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились и завершили встречу с показателем полезности -1.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 20 очков в 12 матчах. «Рейнджерс» занимают шестую позицию (11 очков после 12 игр).

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Готье (Лемье), 13:50 — 1:0. Вагнер (мен.), 29:41 — 1:1. Бьорк (Дебраск, Миллер), 49:00 — 1:2. Руни (Лемье, Линдгрен), 51:22 — 2:2. Маршан (Макэвой, Бержерон), 60:36 — 2:3.
Вратари: Георгиев — Раск.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Казахстане стартовал международный турнир с участием сборной РоссииБиатлонистам сборной России запретили публиковать в соцсетях национальную символику во время ЧМУвидеть Италию и заиграть. Перспективы Александра Кокорина в Серии АУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фотоМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомТарасова не смолчала о коттеджах Косторной и Трусовой
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Дана выйдет с сообщением, которое я отправил ему неделю назад». Хабиб – о Уайте, Порье, Коноре и футболе
Накануне турнира собственной организации EFC в Москве известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ" ответил в том числе на вопросы о своем будущем как действующего бойца.
Дюков – об РПЛ, лимите, «молотке» VAR, полиграфе для судей, сборной России и Евро-2020
Президент РФС Александр Дюков, несколько дней назад переизбранный на новый четырехлетний срок, ответил на вопросы журналистов в эфире федерального спортивного телеканала. Приводим самые интересные выдержки из этой беседы.
«Подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны». Легенды биатлона обиделись на Дмитрия Губерниева
Два главных биатлонных шоумена четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и телекомментатор Дмитрий Губерниев сошлись в очередной схватке.
Гимнастка Лидия Иванова и история ее великой любви – в проекте «Легенды спорта»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак отжимает бабло Тамбова, Крылья Советов шикуют, бой Тайсон-Холифилд за 20 млрд

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика