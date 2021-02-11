«Рейнджерс» проиграли «Бостону», Георгиев отразил 29 бросков (видео)

«Бостон» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились и завершили встречу с показателем полезности -1.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 20 очков в 12 матчах. «Рейнджерс» занимают шестую позицию (11 очков после 12 игр).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Готье (Лемье), 13:50 — 1:0. Вагнер (мен.), 29:41 — 1:1. Бьорк (Дебраск, Миллер), 49:00 — 1:2. Руни (Лемье, Линдгрен), 51:22 — 2:2. Маршан (Макэвой, Бержерон), 60:36 — 2:3.

Вратари: Георгиев — Раск.