Первая в сезоне шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Монреаль» (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

В составе победителей одна из заброшенных шайб на счету российского нападающего Ильи Михеева. Этот гол стал для форварда первым в сезоне.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился результативной передачей.

«Торонто» набрал 23 очка в 14 матчах и возглавляет турнирную таблицу Северного дивизиона. «Монреаль» расположился на второй позиции. В активе «Канадиенс» 18 очков после 13 игр.

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