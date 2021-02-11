Панарин получил травму в матче против «Бостона»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что нападающий команды Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

«У него небольшое повреждение нижней части тела, он пройдет медицинское обследование», - передает слова Куинна ТАСС.

В матче против «Бостона» россиянин провел на льду более 15 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности -1.

В текущем сезоне на счету Панарина 15 (5+10) очков в 11 играх регулярного чемпионата.