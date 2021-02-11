Роман Людучин - о работе с тренером Роу: Чувствовал себя в тот момент ребенком

«Сезон я начал в четвертом звене. Все равно набрал три очка в первых четырех матчах. Однако чувствовал, что на меня не рассчитывают, - приводит слова Людучина Sport24.ru. - Помню историю, как после поражения главный тренер Том Роу зашел в автобус, а я сидел в самом конце, тихо разговаривал с Микелисом Редлихсом. Я сам в том матче остался в запасе, интересовался у партнера, как игра. И тут подбегает ошарашенный Роу и начинает на меня орать по-английски: «What’re fuck, Ludy?! Что ты тут сидишь разговариваешь, команда проиграла?». Чувствовал себя в тот момент ребенком, которого ругают ни за что. Спустя несколько лет я понял, что тогда был момент, когда нужно было ответить и ответить жестко».

Напомним, Том Роу был главным тренером «Локомотива» в период с 2012 по 2013 годы. В это же время в команде играл Роман Людучин.