Андрей Разин: В «Северстали» нет нытиков. Мне никого не надо заставлять работать

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заявил, что в его команде нормальная рабочая атмосфера, а он не является тираном и не унижает хоккеистов.

«Всем тем, кто хочет вывести из равновесия меня и «Северсталь», могу сказать: не напрягайтесь! – написал Разин в инстаграме. – В команде хорошая, здоровая атмосфера. У меня лично, и у всего тренерского штаба отличные отношения с ребятами. Такой атмосферы в команде, которая есть сейчас, я добивался очень давно.

Секрет этого достижения очень простой: у нас в команде нет лентяев, тунеядцев, завистливых людей (недовольных своей зарплатой, потому что у кого-то она больше), короче говоря, нытиков!

Все в клубе видят цель и идут к ней. Мне никого не надо заставлять работать (унижать, как говорят сбитые летчики, которым я продлял хоккейную жизнь).

Каждый хоккеист дорожит своим местом в составе, а те, кто туда не попадает, – не жалуется агентам, а работает, и ждет своего шанса! Именно поэтому тяжелая травма лидера среди защитников Влада Провольнева не сказывается на результатах!