Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии

Олимпийская сборная России на турнире Kazakhstan Hockey Open обыграла национальную команду Белоруссии с результатом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
К середине первого периода россияне вели 2:0. На шестой минуте счет открыл Илья Морозов, а затем отличился Алексей Торопченко.
Далее белорусам удалось отыграться. На 28-й и 31-й минутах ворота Ильи Коновалова поразили Иван Дроздов и Игорь Мартынов.
Тем не менее, россияне в итоге одержали победу. На 34-й минуте команду Олега Браташа вновь вывел вперед Марат Хайруллин, а на 44-й Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство.
Вчера 10 февраля белорусы уступили команде Казахстана со счетом 2:5.