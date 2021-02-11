Сборная России стартовала с победы над Финляндией на шведском этапе Еврохоккейтура

В Мальме стартовал шведский этап Еврохоккейтура. Сборная России с результатом 3:2 обыграла команду Финляндии.

После первого периода россияне вели 2:0. На 14-й минуте счет открыл Артем Минулин, а на 17-й отличился Иван Чехович.

На 34-й финны сократили отставание стараниями Ере Инналы, однако гол Владимира Бутузова на 43-й обезопасил победу российской сборной.

Юусо Пустонен поразил ворота Александра Самонова за 22 секунды до конца основного времени в формате шесть на пять, но реальных шансов спасти матч у команды Финляндии не было.

Сегодня состоится также матч Чехия – Швеция (начало в 21:00 по московскому времени).