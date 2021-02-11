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11 февраля 19:19
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная России стартовала с победы над Финляндией на шведском этапе Еврохоккейтура

Обязанности главного тренера россиян исполняет Игорь Ларионов.

В Мальме стартовал шведский этап Еврохоккейтура. Сборная России с результатом 3:2 обыграла команду Финляндии.

После первого периода россияне вели 2:0. На 14-й минуте счет открыл Артем Минулин, а на 17-й отличился Иван Чехович.

На 34-й финны сократили отставание стараниями Ере Инналы, однако гол Владимира Бутузова на 43-й обезопасил победу российской сборной.

Юусо Пустонен поразил ворота Александра Самонова за 22 секунды до конца основного времени в формате шесть на пять, но реальных шансов спасти матч у команды Финляндии не было.

Сегодня состоится также матч Чехия – Швеция (начало в 21:00 по московскому времени).

13 февраля пройдут встречи Финляндия – Чехия и Швеция – Россия.

Россия лидирует в общей таблице Еврохоккейтура, набрав 19 очков в семи матчах. У Чехии – 9 очков, у Финляндии – 6, а у Швеции – 5.

Еврохоккейтур

Шведские игры (3-й этап)

1-й тур

Россия – Финляндия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Минулин (Чехович, Жафяров), 13:31 – 1:0. Чехович (Жафяров, Зборовский), 16:06 – 2:0. Иннала (Оямяки), 33:52 – 2:1. Бутузов (Коваленко), 42:37 – 3:1. Пуустинен (Лейно, Карьяланейнен), 59:38 (6 на 5) – 3:2.

Вратари: Самонов – Сятери.

источник: «Советский спорт»
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