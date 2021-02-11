Форвард СКА Хуснутдинов получил тяжелую травму в матче Россия – Финляндия

Глава штаба сборной Роман Ротенберг сообщил, что нападающий сборной России Марат Хуснутдинов получил тяжелую травму в матче против команды Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура.

«Думаю, команда сыграла за Марата Хуснутдинова, у которого вылетело плечо, – цитирует Ротенберга сайт телеканала «Матч ТВ». – Сейчас он едет на МРТ. По результатам примем решение. Профессиональных спортсменов следует оперировать. Восстановление, предварительно, займет четыре месяца».

Россия сегодня обыграла Финляндию со счетом 3:2.

18-летний Хуснутдинов в нынешнем сезоне провел за СКА 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, сделав две результативные передачи.