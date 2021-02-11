«Куньлунь» в овертайме обыграл в гостях «Йокерит», прервав серию из девяти поражений

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» на своей площадке проиграл «Куньлунь Ред Стар» по итогам овертайма – 4:5 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 0:1).

Канадский форвард гостей Хантер Шинкарук открыл счет на девятой минуте, но затем хозяева добились перевеса 3:1. Заброшенными шайбами отметились Маркус Хянникяйнен (29-я минута), Никлас Йенсен (33-я в большинстве 5 на 3) и Йон Норман (35-я в меньшинстве).

Далее «Куньлунь» добился перевеса 4:3 благодаря голам Райана Спроула (38-я в меньшинстве), Люка Локхарта (40-я) и Тайлера Вонга (42-я).

Брайан О’Нилл сделал счет 4:4 на 48-й, но в итоге два очка заработал «Куньлунь». Иван Николишин забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма.

«Йокерит» проиграл в третий раз подряд. Финский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 54 встречах.