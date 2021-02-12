«Тампа-Бэй» в гостях уступила «Флориде», на счету Василевского 24 сейва и ассист

Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей голами отличились Фрэнк Ватрано (9-я минута), Александер Веннберг (29), Аарон Экблад (33), Картер Вераге (35) и Бретт Коннолли (60). Российский вратарь Сергей Бобровский совершил 19 сейвов из 21 возможного.

У соперника дубль оформил Брейден Пойнт (31, 41). Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 28. Также россиянин стал автором результативного паса в моменте со втором голом своего коллектива.

Таким образом, «Флорида» набрала 18 очков и расположилась на втором месте турнирной таблицы Центрального дивизиона. «Тампа» с 19 очками идет на первой строчке.

14 февраля между командами состоится еще одна игра на домашней площадке «Пантерз».