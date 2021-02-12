Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одержать победу в матче с «Айлендерс»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург Пингвинз» завершился победой гостевой команды со счетом 4:3.

В основное время команды забили друг другу по три шайбы. У «островитян» по голу забили Кейси Сизикас (6-я минута), Жан-Габриэль Пажо (17) и Мэтью Барзал (54). Голкипер Семен Варламов совершил 32 сейва из 35.

На счету «Пингвинз» результативные броски оформили Брайан Раст (12), Зак Астон-Риз (28) и Евгений Малкин (60). Примечательно, что россиянин забил гол за 18 секунд до конца финальной сирены и помог своей команде перевести игру в овертайм.

В серии буллитом победу гостей принес точный бросок Сидни Кросби.

На данный момент оба коллектива, представляющие Восточный дивизион, набрали по 13 очков в 12 матчах. «Айлендерс» занимает четвертую строчку, а «Пингвинз» идет пятым, уступая по дополнительным показателям.