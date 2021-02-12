Две голевые передачи Гурьянова не помогли «Далласу» набрать очки в матче с «Каролиной»

Хоккеисты «Даллас Старз» на своем льду уступили «Каролине Харрикейнз» (3:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей по одной шайбе забили пять разных игроков, а именно Себастьян Ахо (17-я минута), Джордан Стаал (26), Брок Макгинн (40), Нино Нидеррайтер (44) и Уоррен Фегеле (60). Российский форвард Андрей Свечников провел на площадке 15 минут 53 секунды и отличился голевой передачей.

В составе соперников голы на свой счет записали Марк Писик (26), Роопе Хинц (29) и Джо Павелски (32). Голкипер Антон Худобин совершил 27 сейвов из 31 возможного. Нападающий Денис Гурьянов отдал два ассиста.

«Каролина» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» идет на шестой строчке, набрав 13 очков.

14 февраля команды проведут между собой еще одну встречу.