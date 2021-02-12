«Сан-Хосе» в гостях проиграл «Лос-Анджелесу», голкипер Мельничук дебютировал в НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» – «Сан-Хосе Шаркс» завершился победой хозяев со счетом 6:2.

В составе «Кингз» голами отметились Анже Копитар (3), Карл Грундстрем (10), Остин Вагнер (13), Джарет Андерсон-Долан (45), Алекс Иафалло (46) и Джефф Картер (47).

Соперник ответил двумя заброшенными шайбами Томаша Гертла. Российский защитник Николай Крыжов оформил одну результативную передачу. Его соотечественник голкипер Алексей Мельничук провел свой дебютный матч в НХЛ. 22-летний вратарь вышел на лед на 51-й минуте, заменив Мартина Джонса. Россиянин совершил пять сейвов.

На данный момент обе команды набрали по 11 очков в Западном дивизионе, при этом «Шаркс» занимает седьмое место, сыграв на один матч меньше. «Кингз» идут восьмыми.

13 февраля «Сан-Хосе» проведет домашнюю встречу с «Вегасом», а четырьмя днями позже «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Миннесоту».