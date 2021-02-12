Олимпийская сборная России проиграла команде Казахстана

В Нур-Султане завершился товарищеский турнир Kazakhstan Hockey Open. В заключительном матче национальная команда Казахстана одержала победу над олимпийской сборной России со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Никита Михайлис открыл счет на 14-й минуте, а на 26-й россияне отыгрались благодаря точному броску Ильи Морозова.
В концовке хозяева добились победы, реализовав большинство. На 53-й минуте Михайлис оформил дубль.
Таким образом, сборная Казахстана выиграла турнир. 10 февраля команда Юрия Михайлиса обыграла Белоруссию 5:2, а вчера 11 февраля Россия одержала победу над белорусской командой с результатом 4:2.
Kazakhstan Hockey Open