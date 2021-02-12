Панарин пропустит сегодняшнюю игру «Рейнджерс» против «Бостона»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что Артемий Панарин не сможет помочь команде в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».

«Будь он готов, то обязательно готовился бы к сегодняшней игре, – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ. – Но мы не думаем, что у него серьезная травма, которая потребует долгого лечения. Жаль, что он нам сегодня вечером не поможет, но мы надеемся, что он восстановится к нашему следующему матчу против «Нью-Джерси».

Панарин получил повреждение нижней части тела в предыдущем матче «Рейнджерс» против «Бостона» 10 февраля. Его команда в среду уступила 2:3 в овертайме.

Очередная встреча клуба из Нью-Йорка против «Брюинз» пройдет нынешней ночью и начнется в 3:00 по московскому времени.

Встреча «Рейнджерс» – «Нью-Джерси» пройдет 16 февраля.