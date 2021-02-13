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13 февраля 06:14
автор: Артур Гичунцев

«Рейнджерс» проиграли третий матч кряду, уступив «Бостону»

Артемий Панарин пропустил встречу из-за травмы.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Бостон» завершился минимальной победой гостей – 1:0.

Единственную шайбу на 30-й минуте забросил Ник Ритчи. Вратарь «Брюинз» Ярослав Галак отразил 21 бросок и оформил «сухарь».

Российский форвард «рейнджеров» Павел Бучневич провел на льду 20 минут и 34 секунды, получив удаление за драку с защитником «Бостона» Джереми Лозоном. Его соотечественник и партнер по команде – голкипер Игорь Шестеркин сделал 29 сэйвов.

Таким образом, «Рейнджерс» проиграли пятый матч кряду, а «Брюинз» одержали пятую победу подряд.

15 февраля «рейнджеры» сыграют дома с «Филадельфией», а «Брюинз» днем ранее отправятся в гости к «Айлендерс».

источник: «Советский спорт»
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