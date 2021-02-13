«Тампа» внесла Стэмкоса в COVID-лист

«Тампа-Бэй Лайтнинг» внесла канадского нападающего Стивена Стэмкоса в так называемый COVID-лист.

Как сообщает официальный сайт чемпионов НХЛ, Стэмкос теперь не может тренироваться и принимать участие в матчах.

Согласно медицинского протокола НХЛ, хоккеисты могут быть внесены в COVID-лист по нескольким причинам: сдача неподтвержденного положительного теста на коронавирус, подтвержденный случай заражения, изоляция при появлении симптомов заболевания или же из-за контактов с зараженными лицам.

Свой следующий матч «Тампа» проведет в ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени. «Молнии» сыграют на выезде с «Флоридой».