Тарасенко провел первую тренировку с другими хоккеистами «Сент-Луиса» после сентябрьской операции

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что в пятницу 12 февраля нападающий Владимир Тарасенко провел тренировку с «Сент-Луис Блюз» на арене Gila River Arena в Глендейле, штат Аризона.

Россиянин вышел на лед перед очередной игрой своей команды против «Аризоны Койотиз» в регулярном чемпионате НХЛ. Занятие проводилось по желанию.

Напомним, что 17 сентября прошлого года Тарасенко перенес вторую операцию на плече по поводу травмы, полученной еще в октябре 2019-го. Перед возвращением на лед Владимир прошел плановое медицинское обследование.

Как сообщил генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг восстановление 29-летнего хоккеиста идет по графику:

«Отправной точкой в этой ситуации стала операция. После нее начинается восстановление и нужно консультироваться с хирургами, которые провели операцию, чтобы убедиться, что все идет по плану. Это было сделано. Владимир вышел на лед и начинает набирать форму. Понятно, что его плечо еще не готово работать на 100%, но уже можно поручиться за его безопасность и за то, что там все правильно срослось. Он может заниматься на льду, отдавать и принимать шайбу, бросать с определенным комфортом. Но ему еще нужно много времени. Мы не увидим его в составе еще в течение нескольких недель, но он точно движется в правильном направлении».