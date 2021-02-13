Самонов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче со шведами

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч Шведских хоккейных игр против сборной Швеции.

Сборная России: Самонов (Аскаров); Алексеев - Минулин, Чехович - Соркин - Жафяров (К); Пыленков - Зборовский, Бутузов - Красковский (А) - Коваленко; Кирсанов - Журавлев, Кравцов - Моисеев - Шмелев; Мисюль, Грошев - Бардаков - Подколзин (А), Чибриков.

Встреча пройдет на «Мальме-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2.