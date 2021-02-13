Сборная России по буллитам переиграла Швецию

Хоккеисты сборной России в серии послематчевых буллитов взяли верх во встрече шведского этапа Евротура над командой Швеции со счетом 2:1.

В основное время матча в составе российской команды заброшенной шайбой отметился Данила Моисеев (37-я минута), у шведской сборной точным броском отличился Эмиль Петтерссон (27).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной России. Решающий бросок на свой счет записал Владимир Бутузов.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России обыграла Финляндию (3:2), а шведы в овертайме взяли верх над командой Чехии.

В заключительном матче российская команда сыграет с чехами, а шведская сборная встретится с Финляндией.