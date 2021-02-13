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Сборная России по буллитам переиграла Швецию
13 февраля 20:28

Сборная России по буллитам переиграла Швецию

Сборная России продлила свою рекордную победную серию в Евротуре до восьми матчей.

Хоккеисты сборной России в серии послематчевых буллитов взяли верх во встрече шведского этапа Евротура над командой Швеции со счетом 2:1.

В основное время матча в составе российской команды заброшенной шайбой отметился Данила Моисеев (37-я минута), у шведской сборной точным броском отличился Эмиль Петтерссон (27).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной России. Решающий бросок на свой счет записал Владимир Бутузов.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России обыграла Финляндию (3:2), а шведы в овертайме взяли верх над командой Чехии.

В заключительном матче российская команда сыграет с чехами, а шведская сборная встретится с Финляндией.

источник: «Советский спорт»
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