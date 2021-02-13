Владислав Третьяк: Самонов в одиночку обыграл шведов

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Швеции в матче шведского этапа Евротура (2:1 Б).

- Тяжелая и интересная игра на нервах с сильной шведской командой. Наш вратарь в одиночку их обыграл, он молодец. Если откровенно, то все ребята старались, заслужили победу. Они старались на протяжении всего матча, хорошо, что в овертайме выдержали, когда шведы нас могли «похоронить», - приводит слова Третьяка «РИА Новости».

Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На второй строчке располагается команда Швеции (3), далее идут финны (2) и чехи (2). В заключительном туре российская сборная в воскресенье сыграет с чехами.