Игорь Ларионов: Сегодня была масса моментов, но вместо того чтобы сыграть 4:4 или 5:5, сыграли 1:1

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов подвел итоги встречи с командой Швеции (2:1 Б) в рамках шведского этапа Евротура.

- Сегодня была масса моментов с обеих сторон, но вместо того чтобы сыграть 4:4 или 5:5, сыграли 1:1. Это две школы, которые проповедуют контроль шайбы и комбинационный хоккей. В первом периоде мы выглядели немножко вяло, вообще в первой половине игры шведы доминировали. По ходу второго периода мы стали создавать моменты, нашли возможности переломить игру, - приводит слова Ларионова ТАСС.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.