Данила Моисеев: Как всегда - все голы закопаны на пятаке

Нападающий сборной России Данила Моисеев прокомментировал победу над Шведами в матче Евротура (2:1 Б).

- Шведы хорошо катаются, много владеют шайбой. Матч для всех нас сложился, хорошо, что выиграли. Мой гол? Все получилось, как всегда - все голы закопаны на пятаке. Я туда поехал, партнер удачно отдал пас. Так и залетела, заковырял. Сомнения из-за видеопросмотра? Нет, у меня не было - чистый гол, - цитирует Моисеева пресс-служба ФХР.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.