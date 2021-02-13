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13 февраля 23:10

Данила Моисеев: Как всегда - все голы закопаны на пятаке

Сборная России продлила свою рекордную победную серию в Евротуре до восьми матчей.

Нападающий сборной России Данила Моисеев прокомментировал победу над Шведами в матче Евротура (2:1 Б).

- Шведы хорошо катаются, много владеют шайбой. Матч для всех нас сложился, хорошо, что выиграли. Мой гол? Все получилось, как всегда - все голы закопаны на пятаке. Я туда поехал, партнер удачно отдал пас. Так и залетела, заковырял. Сомнения из-за видеопросмотра? Нет, у меня не было - чистый гол, - цитирует Моисеева пресс-служба ФХР.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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