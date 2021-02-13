«Оттава» обменяла Пакетта и Гальченюка в «Каролину»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, нападающие Седрик Пакетт и Александр Гальченюк в субботу были обменяны в «Каролину» из «Оттавы» на форварда Райана Дзингела.

В девяти матчах нынешнего сезона Пакетт забил один гол. 27 декабря «Сенаторз» приобрели его вместе с защитником Брэйденом Коберном из «Тампа-Бэй». Всего в 386 играх в регулярных сезонах в составе «Оттавы» и «Лайтнинг» он набрал 86 (48+38) очков.

Гальченюк подписал с «Оттавой» однолетний контракт 28 октября. В восьми матчах чемпионата на его счету одна шайба. Третий номер драфта-2012 набрал 321 (136+185) очко в 557 матчах регулярных сезонов в составе «Сенаторз», «Миннесоту», «Питтсбург», «Аризону» и «Монреаль».

Дзингел набрал 4 (2+2) очка в 11 матчах этого сезона. Он был выбран «Оттавой» в седьмом раунде (под 204-м номером) драфта-2011. В 343 играх в регулярных сезонах за «Каролину», «Оттаву» и «Коламбус» в его активе 171 (76+95) очко.