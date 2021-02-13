Дэвид Куинн: Если бы Панарин был готов сыграть, то он вышел бы на лед

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн надеется на скорейшее возвращение в строй Артемия Панарина.

- Если бы он был готов сыграть, то он вышел бы на лед. Повторюсь, сейчас его статус «со дня на день». Мы не думаем, что с ним случилось что-то серьезное или долгосрочное. И мы надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть, он сможет нам помочь, - приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Панарин с пятью голами, десятью передачами и 15 очками является лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Рейнджерс».