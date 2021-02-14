«Тампа» разгромила «Флориду», Волков забросил первую шайбу в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Тампа-Бэй» завершился крупной победой гостей – 6:1.

В их составе дубль оформил Тайлер Джонсон. Еще по шайбе забросили Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Баркли Гудроу и российский форвард Александр Волков, для которого этот гол стал первым в «регулярке». У проигравших отличился Фрэнк Ватрано.

Еще один хоккеист из РФ – защитник «молний» Михаил Сергачев отдал голевую передачу, а его соотечественник и партнер по команде – вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 34.

16 февраля команды проведут еще один матч. Встреча пройдет на домашней арене «пантер» и начнется в 03.00 мск.

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