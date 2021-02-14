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14 февраля 06:14
автор: Артур Гичунцев

«Айлендерс» прервали победную серию «Бостона», Варламов оформил 28 сэйвов

Встреча прошла на домашней арене «островитян».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон» завершился в пользу хозяев – 4:2.

В их составе дубль оформил Жан-Габриэль Пажо. Также отличились Джордан Эберле и Мэтью Барзал. У проигравших по шайбе забросили Брэд Маршан и Патрис Бержерон.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 30.

Таким образом, его команда прервала победную серию «Бостона» из пяти матчей.

Добавим, что 16 февраля «островитяне» сыграют с «Баффало», а «Брюинз» встретятся с «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Бостон» – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 8 Маршанд (Пастрняк, Бержерон); 1:1 – 11 Пажо (Комаров, Пулок); 2:1 – 15 Эберле (Мэйфилд, Нелсон); 2:2 – 36 Бержерон (Пастрняк, Маршанд); 3:2 – 45 Барзэл (Эберле, Ли); 4:2 – 54 Пажо (Комаров).

источник: «Советский спорт»
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