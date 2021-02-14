«Айлендерс» прервали победную серию «Бостона», Варламов оформил 28 сэйвов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон» завершился в пользу хозяев – 4:2.

В их составе дубль оформил Жан-Габриэль Пажо. Также отличились Джордан Эберле и Мэтью Барзал. У проигравших по шайбе забросили Брэд Маршан и Патрис Бержерон.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 30.

Таким образом, его команда прервала победную серию «Бостона» из пяти матчей.

Добавим, что 16 февраля «островитяне» сыграют с «Баффало», а «Брюинз» встретятся с «Нью-Джерси».