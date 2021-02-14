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14 февраля 06:50
автор: Артур Гичунцев

«Чикаго» обыграл «Коламбус», Задоров отдал голевую передачу

Встреча прошла на домашней арене «Блэкхокс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» – «Коламбус» завершился в пользу хозяев – 3:2 ОТ.

Автором решающего гола стал Алекс Дебринкэт. Также отличились Николя Боден и Карл Седерберг. У проигравших по шайбе забросили Патрик Лайне и Кэм Аткинсон.

Российский защитник Никита Задоров отдал голевой пас. Еще два игрока из РФ – хоккеисты «Блю Джекетс» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко завершили встречу без набранных очков.

Таким образом, «Чикаго» выиграл четвертый матч из последних пяти, а «Коламбус» прервал серию из двух побед кряду.

16 февраля «Блэкхокс» отправятся в гости к «Детройту», а «Блю Джекетс» в тот же день сыграют на выезде с «Каролиной».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Коламбус» – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: 0:1 – 6 Лайне (Эткинсон); 1:1 – 23 Бедин (Задоров, Кэйн); 1:2 – 34 Эткинсон (Джонс, Веренски); 2:2 – 56 Седерберг (Курашев).

источник: «Советский спорт»
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