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14 февраля 07:18
автор: Артур Гичунцев

«Сент-Луис» вырвал победу у «Аризоны», Барбашев набрал два очка

Встреча прошла на домашней арене «Койотс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Сент-Луис» завершился в пользу гостей, добывших победу в овертайме – 5:4 ОТ.

Автором решающего гола стал Майк Хоффман. Еще по шайбе забросили Кайл Клиффорд, Зак Сэнфорд, Джордан Кайру и российский форвард Иван Барбашев, у которого также голевая передача.

В составе «Аризоны» отличились Конор Гарланд, Барретт Хэйтон, Ник Шмальц и Драйден Хант. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин очков не набрал.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал вторую победу кряду, а «Аризона» уступила во второй игре подряд.

Добавим, что команды проведут еще один матч. Он состоится 16 февраля и пройдет на домашней арене «Койотс». Начало встречи – 00.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Сент-Луис» – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Гарлэнд, 0:21 – 1:0; Клиффорд (Де ла Росе), 5:46 – 1:1; Сэнфорд (Барбашев, Краг), 13:22 – 1:2; Хейтон (Келлер, Чикран), 25:27 – 2:2; Барбашев (О»Райлли, Перрон), 27:09 – 2:3; Шмалц (Демерс, Экман-Ларссон), 41:50 – 3:3; Хант (Фишер), 51:23 – 4:3; Киру (Хоффман), 54:23 – 4:4; Хоффман (Сундквист, Данн), 61:49 – 4:5.

источник: «Советский спорт»
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