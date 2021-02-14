«Сент-Луис» вырвал победу у «Аризоны», Барбашев набрал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Сент-Луис» завершился в пользу гостей, добывших победу в овертайме – 5:4 ОТ.

Автором решающего гола стал Майк Хоффман. Еще по шайбе забросили Кайл Клиффорд, Зак Сэнфорд, Джордан Кайру и российский форвард Иван Барбашев, у которого также голевая передача.

В составе «Аризоны» отличились Конор Гарланд, Барретт Хэйтон, Ник Шмальц и Драйден Хант. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин очков не набрал.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал вторую победу кряду, а «Аризона» уступила во второй игре подряд.

Добавим, что команды проведут еще один матч. Он состоится 16 февраля и пройдет на домашней арене «Койотс». Начало встречи – 00.00 мск.