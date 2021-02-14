Василевский признан второй звездой матча «Флорида» – «Тампа-Бэй»

НХЛ назвала тройку лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Тампа-Бэй», завершившийся в пользу гостей – 6:1.
Так, звание первой звезды досталось форварду «молний» Тайлеру Джонсону. Он оформил дубль.
Второй звездой признан вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Российский голкипер отразил 33 броска из 34.
Замкнул тройку лучших форвард «Тампы» Ондржей Палат, в активе которого 2 (1+1) очка.
Добавим, что 16 февраля команды проведут еще один матч. Встреча пройдет на домашней арене «пантер» и начнется в 03.00 мск.