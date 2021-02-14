Россия выиграла Шведские хоккейные игры

Российские хоккеисты под руководством Игоря Ларионова одержали победу над чешской сборной (7:4) и стали победителями шведского этапа Евротура.

В составе нашей сборной шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. У чехов отличились Михал Шпачек, Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Томашек.

Во втором периоде россияне уступали 1:3, однако в третьей двадцатиминутке смогли отыграться, а в интервале с 53-й по 58-ю минуту в ворота чешской сборной влетело 4 шайбы.