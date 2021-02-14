Игорь Ларионов: Такие победы закаляют характер игроков

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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Брентфорд 0 Барнсли 2
Германия - Бундеслига 2-я четверть Бамберг 20 Альба 20
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Метц 1 Страсбург 1
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 44' Вест Бромвич Альбион 1 Манчестер Юнайтед 0
Германия - Бундеслига 2-я четверть Гёттинген 16 Крайльсхайм Мерлинс 30 П1 7.4 П2 1.07
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Дижон 0 Ним 0 П1 1.26 П2 3.5
Италия - Серия А 1-й тайм, 42' Сампдория 1 Фиорентина 1 П1 3.2 Х 2.45 П2 2.95
Франция - Лига 1 1-й тайм, 42' Анже 1 Нант 2 П1 5.8 Х 3.8 П2 1.65
Германия - Бундеслига 2-я четверть Фрапорт Скайлайнерс 20 Ратиофарм Ульм 26 П1 2.95 П2 1.37
Франция - Лига 1 1-й тайм, 43' Ренн 0 Сент-Этьен 1 П1 5.6 Х 3.5 П2 1.7
Италия - Серия А 1-й тайм, 42' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Италия - Серия А 1-й тайм, 30' Кальяри 0 Аталанта 0 П1 6.2 Х 2.95 П2 1.81
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 12' Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.65 Х 3.8 П2 5
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 2.15 П2 1.7
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.38 Х 5.5 П2 8.4
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.57 Х 4 П2 6.6
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
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Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.4 Х 3.4 П2 3.1
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Фулхэм 0 П1 2.1 Х 3.4 П2 3.9
Бразилия - Серия А 22:00 Васко да Гама 0 Интернасьонал 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.3
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
14 февраля 17:35

Игорь Ларионов: Такие победы закаляют характер игроков

Одержав победу в заключительной встрече третьего этапа, сборная России досрочно стала победителем Евротура.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов прокомментировал победу над сборной Чехии (7:4).

- Любая победа на любом турнире играет большую роль. Она важна, для ребят это огромный шаг в их карьере. Играли три игры за четыре дня с довольно сильными командами, проявили характер, неуступчивость и мастерство. Такие победы закаляют характер игроков, - приводит слова Ларионова ТАСС.

Отметим, что сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры. Одержав победы в девяти матчах Евротура, российская команда установила новый рекорд турнира.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.

источник: ТАСС
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