Игорь Ларионов: Такие победы закаляют характер игроков

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов прокомментировал победу над сборной Чехии (7:4).

- Любая победа на любом турнире играет большую роль. Она важна, для ребят это огромный шаг в их карьере. Играли три игры за четыре дня с довольно сильными командами, проявили характер, неуступчивость и мастерство. Такие победы закаляют характер игроков, - приводит слова Ларионова ТАСС.

Отметим, что сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры. Одержав победы в девяти матчах Евротура, российская команда установила новый рекорд турнира.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.