Владислав Третьяк: В матче с чехами команда билась до конца и показала свой характер

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу над командой Чехии (7:4).

- Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. Чехи два периода выглядели достойно. В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счете, команда билась до конца и показала свой характер, - передает слова Третьяка ТАСС.

Отметим, что сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры. Одержав победы в девяти матчах Евротура, российская команда установила новый рекорд турнира.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.