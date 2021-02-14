«Йокерит» на выезде обыграл «Металлург»

Чайковский в честь чемпионов из России. У «Катюши» появился серьезный конкурент

Пока наши спортивные функционеры рассуждают об использовании вместо гимна страны на Олимпиаде песни «Катюша», первый прецедент по замене одного из символов государственности опробован российскими конькобежцами.