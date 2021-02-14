«Йокерит» на выезде обыграл «Металлург»

Хоккеисты «Йокерита» обыграли «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37, 39), Вели-Матти Савинайнен (56) и Ииро Пакаринен (58). У магнитогорской команды дубль на счету Денниса Расмуссена (48, 50).
«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» расположился на третьем месте на «Востоке», имея в активе 75 очков в 55 встречах.
источник: «Советский спорт»