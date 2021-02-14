Валерий Брагин: Всегда говорил, что в России есть таланты

Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил выступление команды на третьем этапе Евротура.

- Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя. Довольны результатом. Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их, - приводит слова Брагина ТАСС.

Отметим, что во время Шведских хоккейных играх обязанности главного тренера российской команды исполнял наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры. Одержав победы в девяти матчах Евротура, российская команда установила новый рекорд турнира.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.