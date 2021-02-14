Роман Ротенберг: Игру с чехами удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу над сборной Чехии (7:4).

- Мы настраивались только на победу, чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно - это залог успеха. Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры, - цитирует Ротенберга ТАСС.

Отметим, что во время Шведских хоккейных играх обязанности главного тренера российской команды исполнял наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.