Илья Воробьев: Серии прерываются, но так бывает

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение команды во встрече с «Йокеритом» (2:5).

– Начало было такое, средненькое. Игровой практики долго не было. Потом ребята довольно прилично сыграли. Сделали многое, кроме завершения. Серии прерываются, но так бывает, – цитирует Воробьева пресс-служба «Металлурга».

«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в активе 75 очков в 55 встречах.