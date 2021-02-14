Лаури Марьямяки: С «Металлургом» очень хорошо сыграли в неравных составах

Главный тренер «Йокерита» прокомментировал победу команды во встрече с «Металлургом» (5:2).

– Видно было, что ребята были готовы на игру. Играли хорошо. В третьем периоде, когда соперник дважды быстро забил, было непросто. Но мы проиграли три предыдущих матча. Хорошо, что в четвертом смогли переломить и выиграть.

Очень хорошо сегодня сыграли в неравных составах. Как сохранить такую реализацию? Когда плохо играешь от обороны, это влияет и на реализацию своих моментов в атаке. Сегодня хорошо сыграли в обороне, и реализовали свои моменты в нападении, – цитирует Марьямяки пресс-служба «Металлурга».

«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в активе 75 очков в 55 встречах.