Андерс Линдбек: «Йокерит» одержал очень большую победу

Вратарь «Йокерита» прокомментировал победу команды во встрече с «Металлургом» (5:2).

– Мы вышли с хорошим настроем, первый период был нашим на сто процентов. Второй период остался за нами, мы сумели добыть стратегическое преимущество. В третьем «Металлург» подтянулся, сумел сократить отставание, но мы справились, сохранили лидерство. И два наших гола в конце третьего периода – мы. Серьезный соперник обыгран, – передает слова голкипера пресс-служба «Металлурга».

«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в активе 75 очков в 55 встречах.