Деннис Расмуссен: Был шанс на камбэк в матче с «Йокеритом», но мы за него не зацепились

Нападающий «Металлурга» прокомментировал поражение команды во встрече с «Йокеритом» (2:5).

– У нас был невыразительный старт, мы пропустили три шайбы. Потом был шанс на камбэк, но мы за него не зацепились. Жаль, обидно, что прервали нашу серию, хотя были близки к спасению. Но в целом соперник был чуть лучше нас сегодня, – передает слова Расмуссена пресс-служба «Металлурга».

«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» расположился на третьей строчке на «Востоке», имея в активе 75 очков в 55 встречах.