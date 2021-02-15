Алексей Бадюков: Ждать от Малкина, что он вдруг начнет рвать, метать и играть по-другому – не стоит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил текущую форму нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

– Когда мы говорим про «Питтсбург», то подразумеваем двух игроков – Кросби и Малкина. Хоть у Сида на 3 очка больше, но показатель полезности у него хуже, чем у Евгения. Сейчас у Малкина с Закером и Капаненом неплохая тройка. Два быстрых нападающих, которые неплохо ему помогают. Ждать от Евгения, что он вдруг начнет рвать, метать и играть по-другому – не стоит. А в ответственные моменты в атаке он подтащит, – цитирует Бадюкова Sport24.

В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин принял участие в 13 матчах, забросил три шайбы и отдал четыре ассиста. На данный момент его показатель полезности составляет «-2».

После 13 игр чемпионата «Питтсбург» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков.