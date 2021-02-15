Бадюков – об Овечкине: Его немного подкосила история с карантином и отстранением, но сейчас он форме

Бывший нападающий ЦСКА и «Ак Барса» Алексей Бадюков выразил мнение, что форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по силам стать лучшим снайпером текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что в девяти матчах 35-летний россиянин забил пять голов и отдал восемь ассистов. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков.

– Все прекрасно знают как играть против Овечкина. Но все равно, у Александра в последних семи играх пять заброшенных шайб. Если он также будет продолжать, то, конечно, поборется за «Ришар». Его немного подкосила вся эта история с карантином и отстранением. Сейчас вернулись Кузнецов с партнерами, полегче ему станет, – приводит слова Бадюкова Sport24.

17 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях против «Питтсбурга».